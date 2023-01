Soziales : Heizungen Am Rasbach bleiben an

Heizungen Am Rasbach bleiben an

Gerolstein Die Gasversorgung in den Gerolsteiner Wohnsiedlungen „Am Rasbach“ und „Vor der Hardt“ ist vorerst gesichert: Die Eigentümergesellschaft Immo-Saad hat trotz weiterhin offener Rechnungen bei den bisherigen Lieferanten einen Vertrag mit einem neuen Gasversorger abgeschlossen – dank Unterstützung der VG und des Ersatzversorgers.

Nach der Frist kurz vor Weihnachten stand der 11. Januar 2023 als absolute Deadline für die Gaslieferung des Ersatzversorgers, der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) im Raum. Dementsprechend groß war denn auch wieder die Anspannung der Bewohner. Die sind bei einer Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber informiert worden, dass der Gashahn nicht abgedreht wird. Auf die kurzzeitige Erleichterung der rund 80 Anwesenden folgten aber auch rasch Skepsis und Anspannung, wie lange die Situation so bleibe. Und wann endlich die Schäden in den Wohnungen und am gesamten Heizsystem behoben würden. Böffgen: „Das Vertrauen in Eigentümer und Hausverwaltung ist gleich Null.“