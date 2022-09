Notlage : 500 Menschen sitzen im Kalten

Die Menschen in der Wohnsiedlung Am Rasbach und Vor der Hardt in Gerolstein können ihre Wohnungen nicht mehr heizen, da die Gaszufuhr abgestellt wurde. Jetzt sind sie auf die Straße gegangen, wo sich Stadtbürgermeister Uwe Schneider (vorne rechts) mit ihnen unterhalten und Hilfe zugesagt hat. Foto: TV/Clara Zins-Grohe

Gerolstein Mietern der Wohnsiedlungen Am Rasbach und Vor der Hardt in Gerolstein wurde der Gashahn zugedreht, zudem gibt es einen enormen Reparaturstau.

Rund 500 Menschen sind nach TV-Recherchen in den Wohnsiedlungen Am Rasbach und Vor der Hardt in Gerolstein ohne Gasversorgung und sitzen somit in kalten Wohnungen. Einige berichten von kranken älteren Menschen, manche haben Kinder zu Verwandten gebracht. Laut Stadtbürgermeister Uwe Schneider sind 147 Wohnungen betroffen, in denen die Grundversorgung der Mieter nicht gegeben ist. 18 Wohnungen werden vom Sozialamt verwaltet, das ebenfalls nach Problemlösungen sucht. Vermieter ist die Wohnungsbaugesellschaft Saad-Immo aus Engelskirchen (zwischen Bergisch-Gladbach und Gummersbach).