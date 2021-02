Corona-Pandemie : Gastronomen in der Vulkaneifel rechnen mit Lockerungen erst im April

Ausgestorben wirken die Straßen in den Städten der Vulkaneifel. Seitdem im Oktober die Eifelkreise zu Risikogebieten erklärt wurden herrscht wie hier in Daun gähnende Leere. Viele Gastronomen rechnen damit, dass sie erst im April wieder schrittweise in die „Normalität“ zurückkehren können. Foto: Vladi Nowakowski

Vulkaneifel Die aktuelle Verlängerung des Lockdowns überrascht die Wirte nicht. Doch inzwischen fehlt auch den Optimisten unter ihnen eine Perspektive für die kommenden Monate.

„Wir können nichts daran ändern“, sagt Christiane Weides, Inhaberin des Restaurants Mausefalle in Neroth. Pläne zu machen sei zurzeit sinnlos. „Auch unsere Gäste wollen wissen, wie es weitergeht, aber darauf haben wir keine Antwort.“ Alle für das erste Halbjahr gebuchten Termine in der „Mausefalle“ lägen auf Eis, berichtet Weides.

„Die Kommunion steht an, aber so wie es aussieht müssen die bisher gebuchten Termine in den Herbst verlegt werden. Von den insgesamt 18 Angestellten des Landgasthofs seien 17 in Kurzarbeit: „Bis auf die Köchin, denn wir bieten einen Abholservice für Speisen an“, sagt die Wirtin. Die versprochenen finanziellen Überbrückungshilfen seien bisher nur zum Teil geflossen. „Für uns ist das eine weitere Belastung, denn wir müssen Löhne und Waren vorfinanzieren. Irgendwann kommen wir ans Limit“, sagt die Restaurant-Chefin.

Im Wirtshaus „Zu den Maaren“ in Daun läuft der Betrieb auf Sparflamme, erzählt der Inhaber Erwin van‘t Slot. „Es ist saisonbedingt sowieso eine ruhige Zeit und ich habe mich darauf eingestellt, dass wir vor April nicht öffnen dürfen. Die Verlängerung des Lockdowns hat mich also nicht sonderlich geschockt.“

Weitermachen hieße die Devise, sagt van‘t Slot: „Auch wir bieten einen Abholservice an, um zu überleben. Leider geht das nur an den Wochenenden.“ In der derzeitigen Situation packe er selbst an, wo es nur ginge, denn seine zwei Angestellten seien in Kurzarbeit, die Aushilfen hätten längst andere Jobs angenommen. „Sobald wieder schönes Wetter herrscht, kommen die Touristen in die Eifel“, ist sich der Wirt sicher.