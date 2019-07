Freizeit : Die Welt einer Wanderzirkusfamilie

Info

Der Zirkus Balu gibt seine Aufführungen an der B 257 in Zermüllen (neben der ED-Tankstelle) am Freitag, 19. Juli, und am Samstag, 20. Juli, jeweils um 16 Uhr sowie am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr. Eintrittskarten kosten am Freitag auf allen Plätzen zehn Euro, am Samstag und Sonntag zwischen acht und 15 Euro.

Für die Vorstellung am Samstag gilt, dass ein Kind in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt hat. Kontakt und Info: Telefon 0157/58076624.