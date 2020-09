Kultur- und Bildungsfahrt : Geänderte Abfahrtszeiten in Daun, Schalkenmehren und Mehren

Schalkenmehren Der Eifelverein Schalkenmehren bietet am Samstag, 19. September, eine Kultur- und Bildungsfahrt an die Mosel an. Dabei haben sich die Abfahrtszeiten wie folgt geändert: 9 Uhr Abfahrt ZOB Daun, 9.25 Uhr Abfahrt TouristInfo Schalkenmehren und 9.30 Uhr Abfahrt in Mehren/ Am Zuckerberg.

Jeder Teilnehmer muss einen Mund- und Nasenschutz mitbringen.