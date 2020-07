Fortbildung : Gedächtnistrainerin schult Blinde und Sehbehinderte

Info

Monika Biewer ist zertifizierte Gedächtnistrainerin und bietet seit 2014 nebenberuflich Kurse an. Sie ist damit unter anderem in Schulen und in der Erwachsenenbildung tätig und vertritt ein ganzheitliches Konzept von Körper, Geist und Seele.

Kontakt und Infos:

Monika Biewer,

Telefon: 0176/92269694,

E-Mail: info@merk-werkstatt.de,

Internet: www.merk-werkstatt.de