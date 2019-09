Bildung : Gedächtnistraining in Mannebach

Gedächtnistraining in Mannebach

Mannebach Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel bietet ein „ganzheitliches Gedächtnistraining“ im Bürgerhaus Mannebach an. Start der fünfteiligen Fortbildung ist am Dienstag, 15. Oktober, 10 Uhr. Die Kurseinheiten dauern jeweils 90 Minuten.

Trainerin ist die zertifizierte Gedächtnistrainerin Christa Finken. In dem Kurs geht es darum, zu lernen, wie man im Gehirn gespeicherte Informationen abrufen kann, und wie man neuen Input sicher speichert. Mit dem Training soll zudem das Arbeitsgedächtnis verbessert werden. Weitere Ziele sind die Verbesserung der Konzentration, der Denkfähigkeit sowie der Merkfähigkeit. So wird das Gehirn durch stetig neue Anreize in Schwung gehalten.