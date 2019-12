Daun : Gedenken an die Weltkriegsopfer

Daun An Heiligabend vor 75 Jahren heulten am Nachmittag die Luftschutzsirenen und störten die Vorbereitungen zum Weihnachtsfest. Angstvoll suchten die Dauner Schutz in Wäldern und provisorischen Bunkern.

