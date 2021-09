Kommunen : Blumen zeigen Verbundenheit mit Partnerstadt Digoin

Gerolstein/Digoin (red) Mit Blumengrüßen hat die Stadt Gerolstein zweier verstorbener Unterstützer der Städtepartnerschaft mit Digoin gedacht: Ehrenbürger Pierre Sefer und Michel Lacroix, ehemaliger Bürgermeister.

Sefer, der im Januar 2015 starb, wäre am 24. August 100 Jahre alt geworde. Stadtbürgermeister Uwe Schneider ließ einen Blumengruß am Grab niederlegen, um an die langjährige Verbundenheit mit Gerolstein zu erinnern. Die Schleife trägt den Aufdruck „Gerolstein à son citoyen d´honneur – Gerolstein für seinen Ehrenbürger“.