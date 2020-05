Kostenpflichtiger Inhalt: Das Gift ist noch im Boden : Vor 100 Jahren explodierte in Hallschlag eine Munitionsfabrik

Bis zur Explosion der Munitions- und Giftgasfabrik Espagit haben rund 2000 Menschen hier arbeiten müssen. Ortsbürgermeister Dirk Weicker am Ort der Katastrophe vor genau 100 Jahren, am 29. Mai 1920. Foto: Vladi Nowakowski

Hallschlag Am 29. Mai 1920 explodierte die Munitions- und Giftgasfabrik Espagit bei Hallschlag. Ein Jahrhundert danach liegt das Areal im Dornröschenschlaf - doch das Gift ist noch da.



„Am verflossenen Samstag gegen drei Uhr nachmittags ist die Sprengstoff-Fabrik in Hallschlag durch Explosion von Granaten, die dort entleert werden, in die Luft geflogen und durch nachfolgenden Brand vernichtet worden“, schreibt am 1. Juni 1920 der Bürgermeister von Schmidtheim an den Landrat von Schleiden. „Es stehen nur noch wenige Mauerreste. Die zahlreichen teuren Maschinen sind vernichtet, Kesselstücke von bis zu 20 Tonnen Gewicht sind 300 Meter weit fort geschleudert worden. In der Wirtschaft Braun in Losheim, dreieinhalb Kilometer von der Fabrik entfernt, sitzt eine amerikanische 15-Zentimeter-Granate oberhalb der Haustür in der Mauer, dieselbe ist glücklicherweise nicht krepiert“, berichtet der Bürgermeister.

Ein Ortstermin einhundert Jahre später: Die Natur hat das rund 13 Hektar große Gelände zurückerobert. „Das Schild hier ist der einzige Hinweis auf die einstige Fabrik“, sagt Dirk Weicker, Ortsbürgermeister von Hallschlag. „Gefahrenber...unbefug..etreten ver...“, lässt sich auf der verwitterten Hinweistafel gerade noch entziffern – dahinter wuchert undurchdringliche Wildnis, wo bis 1918 rund 2000 Menschen damit beschäftigt waren, Granaten für die Westfront zu produzieren.

Hintergrund Chronik eines Unternehmens (fpl) Die Munitionsfabrik Espagit in Kehr, der Siedlung bei Hallschlag: Sie sollte die Eifel, so die Absicht der Regierung unter Kaiser Wilhelm II., wirtschaftlich beleben. Vor 100 Jahren wurde sie in der damaligen Rheinprovinz, dem heutigen Grenzgebiet von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien, geplant und Anfang 1915 errichtet. Noch im gleichen Jahr nahm sie die Produktion auf, seit 1916 unter der Geschäftsführung der Firma Espagit. Mehr als 2000 Menschen, vom Einheimischen bis zum Zwangsarbeiter, waren zeitweise dort beschäftigt und produzierten Sprengstoff für die Front im Westen. Sie stellten nicht nur neue Granaten her, sondern nahmen auch gebrauchte Sprengkörper auseinander, um Metall und Sprengstoff weiterzuverwenden. Nach Ende des Ersten Weltkriegs hatte sich das Deutsche Reich verpflichtet, die linksrheinisch gelagerten Granaten zu vernichten. Zu Tausenden wurden sie in Eisenbahnwaggons nach Hallschlag geschafft, wo sie unschädlich gemacht und entsorgt werden sollten. Dazu kam es aber nicht mehr, zumal man angesichts der Menge an gefährlichen Altlasten überfordert war: Im Jahr 1920 explodierte die Fabrik aus ungeklärter Ursache. Drei Tage lang waren Detonationen zu hören, bei denen die Sprengkörper und ihr teils giftiger Inhalt über das Gelände geschleudert wurden. Dass viele von ihnen beim Aufschlag nicht detonierten, hatte einen Grund: Für den Bahntransport nach Hallschlag hatte man die Zünder entfernt. Nach einer eher halbherzigen Entsorgung in den ersten Jahren weideten bis 1988 Kühe auf den ehemaligen Espagit-Flächen. Immer wieder fanden die Landwirte dort Sprengkörper und Granatenreste, eine Entmunitionierung kam aber erst in Gang, nachdem der damalige Grünen-Kommunalpolitiker Gunther Heerwagen aus Birgel die Behörden hartnäckig auf die Altlast und die Gefahren hingewiesen und das Problem publik gemacht hatte.

Nach dem ersten Weltkrieg wiederum mussten sie das Gegenteil bewerkstelligen: Tonnen an Munition wurden per Eisenbahn nach Hallschlag transportiert, um sie in der Fabrik Espagit (Eifler Sprengstoffwerke AG) unschädlich zu machen und zu entsorgen. Bis es am 29. Mai 1920 furchtbar schief ging.

„Das weite Fabrikgelände ist ein rauchendes Trümmerfeld und bietet einen schauerlichen Anblick“, heißt es in dem historischen Bericht. Ein Notsignal, vielleicht eine Sirene, habe viele Menschen vor dem Tod bewahrt: „Doch ein Arbeiter ist außerhalb des Werkes von einem Granatsplitter tödlich verletzt worden“, schreibt der damalige Bürgermeister von Schmidtheim.

Auf dem üppig wucherndem Gelände ist von der Tragödie des Jahres 1920 nichts mehr zu sehen, doch das damals in den Granaten enthaltene Gift ist immer noch da – und wird wohl auch nachkommende Generationen noch beschäftigen. „Die Gemeinde geht damit offensiv um, und hat auf dem Dorfplatz ein Hinweisschild zur Geschichte und der Explosion der Munitionsfabrik errichtet“, sagt Weicker.

Bis in die 1950er Jahre hinein hätte es eine Verordnung gegeben, die besagte, dass jeder Haushalt des Ortes für den Fall einer Kontaminierung Gasmasken vorrätig halten musste, erzählt Weicker, der ursprünglich aus Iserlohn stammt. „Als wir nach Hallschlag umgezogen sind, fragte mich meine Mutter, ob das der Ort sei, wo die giftige Munitionsfabrik explodiert sei. Die Geschichte war überregional bekannt“, sagt der Bürgermeister. Niemand in dem rund 480 Einwohner zählenden Ort sei heutzutage in Sorge, dass auf dem knapp zwei Kilometer Luftlinie entfernten Gelände irgendetwas in die Luft fliege, oder andere Umweltgefahren lauerten, sagt er.

Doch die Hinterlassenschaften eines schrecklichen Krieges zeigen auch nach einhundert Jahren Nachwirkungen: Ab 1990 wurde eine sogenannte Entmunitionierung des Geländes vorgenommen (siehe Info), jedoch nur oberflächlich.

2008 beendete der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst die Arbeiten, das Gelände wurde durch eine Erdabdeckung und einem Drahtgeflecht gesichert. Das Sickerwasser des Areals wird seit 2006 in einer Wasseraufbereitungsanlage gereinigt, zuständig sind seit 2019 die Verbandsgemeindewerke Gerolstein, Kostenpunkt der Anlage: rund 1,6 Millionen Euro.

Ein LKW fährt kontaminierte Erde ab. Foto: Linden, Fritz-Peter