Die Opfer „aus der Vergessenheit und Namenlosigkeit herausholen“ : Gedenktafel weist auf Opfer des Nationalsozialismus in Lissendorf hin

Lissendorf Eine neue Gedenktafel weist auf die Opfer des Nationalsozialismus in Lissendorf hin.

Die Arbeit an einem Buch hat Lothar Peter Schun ins Nachdenken gebracht. Bei den Recherchen zum Thema „Die Pfarrei Lissendorf 1933 bis 49“ stieß der frühere Ortsbürgermeister auf viele Schicksale von Lissendorfern, die unter der nationalsozialistischen Diktatur ermordet oder verfolgt wurden. So fand er Hinweise auf die Ermordung des jüdischen Mitbürgers Hermann Rothschild, die, so Schun, sicherlich das gravierendste Beispiel für die Unmenschlichkeit der damaligen Machthaber darstelle. Aber auch Verfolgungen durch die Gestapo, mehrere Zuchthausstrafen und ein ungeklärter Todesfall in der Untersuchungshaft seien bislang unbekannt gewesen oder totgeschwiegen worden. Schun: „Seitdem mir die Schicksale der betroffenen Bürger und Bürgerinnen durch Funde in vielen Archiven und Behörden bekannt wurden, war es mir ein Anliegen, diese aus der Vergessenheit und Namenlosigkeit herauszuholen. Gerade in Zeiten, in denen diese Verbrechen häufig geleugnet werden, ist es wichtig festzustellen, dass hier auch Menschen aus unserer unmittelbaren Heimat betroffen waren.“