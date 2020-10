Kostenpflichtiger Inhalt: Erweiterung der Schießanlage : Geeser Bürger befürchten mehr Lärm

Die Schießanlage im Wald bei Gees soll erweitert werden, die Geeser befürchten dadurch mehr Lärm. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein-Gees/Neroth/Daun Die Bundeswehr will die Standortschießanlage an der K 33 zwischen Neroth und Gerolstein-Gees um eine Bahn erweitern. In Gees wird das Vorhaben abgelehnt, da mit noch mehr Lärm gerechnet wird.