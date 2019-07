Kunstprojekt : Geflügelte Worte auf alten Grabsteinen

Daun Die Umsetzung der Idee des Künstlers Franziskus Wendels, den Dauner Philosophenweg mit Sprüchen auf alten Grabsteinen zu bereichern, funktioniert gut. Das vor einem Jahr gestartete Projekt ist auf der Zielgeraden.

Genau 241 philosophische Sprüche und Aphorismen haben Bürger und Gäste der Stadt innerhalb eines Jahres eingereicht. Haben eine E-Mail geschrieben oder eine entsprechende Notiz in den eigens dafür angebrachten Briefkasten am Philosophenweg gesteckt. Sind damit einem Aufruf von Franziskus Wendels, dem in Köln lebenden Künstler mit Zweitwohnsitz im Philosophenweg seiner Heimatstadt Daun, gefolgt. Kürzlich hat eine Jury (siehe Info) 24 Zitate ausgewählt, von denen nun wiederum die Bestplatzierten in ausgediente Grabsteine graviert und dann entlang des Philosophenwegs zu lesen sein werden.