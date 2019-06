Krimiwanderung : Krimiwanderung in Kerpen

Hillesheim/Kerpen (red) Die Tourist-Information Hillesheim präsentiert eine Krimitour am Samstag, 22. Juni, um 11 Uhr in Kerpen. Die Strecke ist etwa zwölf Kilometer lang. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle in der Ortsmitte in Kerpen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken