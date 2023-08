Brücke zwischen Einheimischen und Zugewanderten „Da müssen wir was tun!“: Das Forum Eine Welt in der Vulkaneifel feiert Jubiläum

„Ihre Worte sind unser Programm geworden“, erklärt Christa Karoli, Mitgründerin und heutige erste Vorsitzende des Forums Eine Welt beim Rückblick auf zwei Jahrzehnte Vereinsgeschichte im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeint ist der Appell „Da müssen wir was tun!“ von Ingrid Diensberg (Clemens) aus Pelm, als sich im Jahr 1998 in Deutschland die Übergriffe Rechtsradikaler auf Ausländer, Obdachlose und Andersdenkende häuften. Es sollte in den folgenden Jahren ihr typischer Satz werden.