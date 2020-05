Mann missachtet Vorfahrt, Frau wird verletzt : Gegenverkehr übersehen: Zwei Autos stoßen in Daun zusammen

Daun Bei einem Unfall in Daun wurden am Montagmorgen offenbar eine Fahrerin leicht verletzt und zwei Autos erheblich beschädigt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, habe ein 53-Jähriger den Zusammenstoß gegen 11.10 Uhr verursacht, als er beim Abbiegen von der Wildparkstraße in die Pützborner Straße die Vorfahrtsregeln missachtete. Und so in einen von rechts kommenden Wagen krachte.