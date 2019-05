Protest : Gesteinsabbau-Gegner zeigen Flagge 

Daun Ein Demonstrationszug ist am Montag vom Forum zur Kreisverwaltung in Daun marschiert, um vor der Kreisausschuss-Sitzung zum Gesteinsabbau gegen weitere Lavagruben Position zu beziehen.

Allmählich bekommen die Vulkaneifeler Übung in der staatsbürgerlichen Tugend des Demonstrationsrechts: erst die Geburtshilfe, nun der Gesteinsabbau. Die Interessengemeinschaft (IG) Eifelvulkane und die Grünen hatten am Montag zur Kundgebung mit Marsch auf die Kreisverwaltung aufgerufen, am Ende gingen aber Parteilose, Linke und einige CDU-Mitglieder vom Forum in Daun aus los.