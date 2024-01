Wetter Gefrierender Regen macht Dauns Gehwege rutschig

In Daun ist es am Morgen deutlich ruhiger als sonst. Es sind viel weniger Autos und Fußgänger als sonst um diese Uhrzeit unterwegs. Vielen arbeiten offensichtlich von zuhause aus, weniger wichtige Termine wurden abgesagt, um sich nicht einer eventuellen Glatteisgefahr auszusetzen - beispielsweise bei Ärzten oder Physiotherapeuten. Aufgrund des guten und frühen Winterdienstes sind die Straßen und Gehwege in Daun aber eher feucht denn glatt. Trotz leichten Nieselregens bei - 2 Grad. Um die Mittagszeit setzt in Daun stärkerer Regen ein: Es wird spannend und rutschig. Geschäftsleute und Anwohner streuen nochmals Salz, aber in der Stadt wird es immer leerer. Selbst in der Haupteinkaufsstraße ist so gut wie nichts los. Ein Café in der Innenstadt hat bereits vorsorglich die Tür am Morgen gar nicht erst aufgemacht.

Trotz der widrigen Straßenverhältnisse: Die Müllabfuhr ist in Daun unterwegs und hat bereits die Altpapiertonnen geleert. Die Abfuhr der Gelben Säcke erfolgt dann auch noch: am Nachmittag. Derweil sind auch die Straßenmeistereien im Landkreis Vulkaneifel weiterhin im Dauereinsatz und streuen Salz auf die kalten Straßen, auf die es immer weiter regnet.