Gesundheit : Geistige Fitness trainieren

Birgel/Hillesheim In Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung bietet Christa Finken Kurse zum Thema „Ganzheitliches Gedächtnistraining“ an. Ein Kurs startet heute, Dienstag, 21. Januar, um 17.30 Uhr im Pfarrheim in Hillesheim, ein weiterer Kurs am Donnerstag, 23. Januar, um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Birgel.

