Umwelt : Geld für mehr Hochwasserschutz

Auch die Baumaßnahmen am Hillesheimer Bach wurden vom Land unterstützt. Foto: TV/SGD Nord

Daun Das Land hat 2019 nach Mitteilung der Struktur- und Genehmigungsdirektion wasserwirtschaftliche Vorhaben im Kreis Vulkaneifel mit rund vier Millionen Euro gefördert.

(red) Eine Welt ohne fließendes Wasser ist heute kaum noch vorstellbar. Doch die Versorgung mit frischem Wasser und die Entsorgung von Abwasser sowie der Schutz von und vor Gewässern sind nicht selbstverständlich, sondern mit enormem Aufwand und Kosten verbunden. Daher unterstützt das Land Rheinland-Pfalz wasserwirtschaftliche Maßnahmen der Kommunen – so auch im Kreis Vulkaneifel.

Im vergangenen Jahr wurden von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Fördermittel von rund vier Millionen Euro ausgezahlt. Doch nicht nur das. „Als Obere Wasserbehörde hat die SGD die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen im Kreis Vulkaneifel fachlich begleitet“, erklärt SGD-Präsident Ulrich Kleemann in einer Pressemitteilung. „Dazu zählt sowohl die technische Beratung als auch die finanzielle Abwicklung der Förderung.“

Gefördert worden sei unter anderem der erste Bauabschnitt eines Gewässerentwicklungsprojekts in Hillesheim. Durch den Bau eines ausgedehnten Rückhaltepolders wurden die Voraussetzungen für umfangreiche Rückbaumaßnahmen am Gewässer und die Reaktivierung der Gewässeraue geschaffen. Zugleich bewirke man dadurch, dass Hochwasser in dem unterhalb gelegenen Hillesheimer Stadtteil Bolsdorf besser abfließen könne.