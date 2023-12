Flut hat Anlage zerstört 832.000 Euro für Sportplatzneubau in Niederstadtfeld

Es ist mehr als zwei Jahre her, als die große Flut auch im Kreis Vulkaneifel für massive Schäden sorgte. Glimpflich davon gekommen war die Verbandsgemeinde (VG) Daun, aber auch dort gingen die Schäden in die Millionen Euro. In Mitleidenschaft gezogen worden war der Sportplatz in Niederstadtfeld, der von der Kleinen Kyll überflutet worden war. Der Aufbau wurde von den Wassermassen weggespült und komplett zerstört, die VG musste einen Totalschaden verzeichnen – kurz nachdem die Anlage saniert worden war.