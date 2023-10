14 Grundstücke am Ortseingang Gut beschirmt setzt Birgel auf Häuslebauer

Bauwillige können loslegen „Jetzt können Bauwillige loslegen“, sagt Malburg. Vier der insgesamt 14 Grundstücke seien bereits verkauft, für zwei weitere seien Optionen ausgesprochen worden, fügt Horst Backes hinzu, dessen Unternehmen Backes Bau in Stadtkyll als Erschließungsträger fungiert. Heißt übersetzt, dass nun auch in Birgel ein Konzept umgesetzt wurde, das im Nachbarkreis Bitburg-Prüm in zwei Fällen bestens läuft: Auch in Olzheim und in Prüm hat die Firma Backes in Absprache mit den Gemeinden private Grundstücke aufgekauft und sie erschlossen.