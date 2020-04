Infrastruktur auf dem Dorf : Kerpen sucht Käufer mit Konzept

Kerpen Der Plan, das ehemalige Hotel Burghof in Kerpen als Museum zu nutzen, ist längst begraben. Nun macht sich die Gemeinde Gedanken über die künftige Nutzung des Gebäudes.

In dem ockerfarbenen Gebäude am Rande des Ortszentrums steht seit mehr als 20 Jahren die Zeit still. Im Jahr 2000 hatte der Verein „Freizeitkreis Kerpen“ das Hotel mit 16 Gästezimmern, einer Gaststätte und einem Tanzsaal erworben, um dort ein Heimatmuseum einzurichten – passiert ist das aber nie. Nun stehen rund 550 Quadratmeter bebaute Fläche und ein Grundstück von 2550 Quadratmetern in Kerpen zum Verkauf, weil der in den 1950er Jahren gegründete Verein bereits seit zwei Dekaden keinerlei Aktivitäten mehr vorzuweisen hat.