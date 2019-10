Feuerwehr : Gemeinderat besucht Feuerwehrübung

Gemeinderat besucht Feuerwehrübung In allen Feuerwehrfahrzeugen sind standardmäßig Feuerlöscher zu finden. Diese dienen vorrangig der Bekämpfung von Entstehungsbränden und können gerade zu Beginn eines Brandes noch schlimmeres verhindern. Aber auch zur Sicherstellung des Brandschutzes bei Verkehrsunfällen kommen sie bei der Feuerwehr zum Einsatz. Bei der letzten Übung der Feuerwehr Üdersdorf wurde deshalb durch das örtliche Brandschutzunternehmen ABS Weiler eine Schulung und eine praktische Ausbildung an unterschiedlichen Feuerlöschertypen vorgenommen. "Ein Feuerlöscher ist zwar grundsätzlich so konstruiert, dass jedermann ihn bedienen kann, allerdings sollten Feuerwehrleute ein gewisses Hintergrundwissen und praktische Erfahrung haben", erklärt Mike Fleschen, Wehrführer der Feuerwehr Üdersdorf, den Anlass der Übung. Marco Weiler von ABS Weiler, selbst Mitglied in der Üdersdorfer Wehr, stellte zunächst in einer Schulung die technischen Hintergründe der einzelnen Arten von Feuerlöschern und deren Anwendungsgebiete vor. Anschließend konnte jeder Teilnehmer mit den verschiedenen Löschern einen Brand bekämpfen. Wichtige Besonderheiten konnten so gut vermittelt werden. Im Rahmen der Feuerwehrübung informierte sich der neu gewählte Gemeinderat der Ortsgemeinde Üdersdorf auf Einladung der Feuerwehr über die Aufgaben und die Ausstattung der Wehr. "Es ist uns wichtig ständig über unsere Arbeit zu informieren, um zum Beispiel bei der Nachwuchsgewinnung erfolgreich zu sein", erklärt Mike Fleschen. "Da war die diesjährige Kommunalwahl ein guter Anlass, um den Gemeinderat einzuladen." Im Anschluss an die praktische Übung der Feuerwehrleute wurde den Gemeinderatsmitgliedern ebenfalls die Möglichkeit gegeben selbst einen Feuerlöscher auszuprobieren. Außerdem wurde in einem Brandversuch dargestellt, was passiert wenn ein Fettbrand mit Wasser gelöscht wird. In diesem Fall breitet sich der Brand explosionsartig aus. "Was im Freien schon spektakulär aussieht wird in einem geschlossenen Raum, wie in einer Küche, katastrophale Folgen haben", erläuterte Marco Weiler das Ergebnis. Bildzeilen: Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Üdersdorf bekämpft einen Flüssigkeitsbrand mit einem Pulverlöscher. Bei der letzten Übung wurden technische Hintergründe und Anwendung von Feuerlöschen demonstriert. Foto: TV/Mike Fleschen