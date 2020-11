Generationsarbeit : Brieffreunde in der Vulkaneifel gesucht

Gerolstein/Kelberg/Daun Die Gemeindeschwestern plus suchen Senioren mit Lust an einer Brieffreundschaft. Die Brieffreunde kommen dabei aus der direkten Umgebung. Es sind Kinder der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Gerolstein, die Lust und Freude am Schreiben und Erzählen haben.

Bisher beteiligen sich die Grundschule Neroth und die Grundschule in der Gerolsteiner Waldstraße.