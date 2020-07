Wald : Gemeinsam gegen den Borkenkäfer

Daun Soldaten in signalfarbener Arbeitskleidung - ein ungewohnter Anblick, der sich Waldbesuchern im Juli im Forstrevier Daun bot. Die Soldaten wurden eingesetzt, um den Waldbesitzern bei der Bewältigung der Waldschäden zu helfen.

„Der Wald ist nicht nur in Deutschland in Gefahr“, so der Leiter des Forstamtes Daun, Horst Womelsdorf. „Überall in Mitteleuropa leiden die Wälder unter den Veränderungen des Klimas, stehen Waldbesitzer vor den Trümmern jahrzehntelanger Aufbauarbeit, die sie an ihrem Wald geleistet haben, sind die personellen Ressourcen, die gegen das neue Waldsterben eingesetzt werden, weitgehend erschöpft.“ „Umso erfreulicher ist es, dass uns die Bundeswehr mit Soldaten aus der Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun Unterstützung gibt“, so Gerhard Herzog, Leiter des Forstreviers Daun. „Wir haben zehn Soldaten im Stadtwald Daun und im Gemeindewald Schalkenmehren über einen Zeitraum von zwei Wochen im Einsatz gehabt. Die Männer haben uns wertvolle Hilfe geleistet, indem sie gemeinsam mit den Forstwirten Pflanzflächen für die Wiederbewaldung freigeräumt, aber auch Fichtenbestände auf frischen Borkenkäferbefall abgesucht haben.“ „Unsere Truppe“ war gut und engagiert bei der Sache“, so der Revierleiter schmunzelnd, „ich hatte den Eindruck, dass die gemeinsame Arbeit den Soldaten, aber auch den sie begleitenden Forstwirten Spaß gemacht hat.“ „Letztlich ist aber“, so Horst Womelsdorf, „all diese Arbeit nur ein Kurieren an Symptomen. Wir müssen die grundlegende Ursache für diese fatale Entwicklung mit einem umfassenden gesellschaftlichen Engagement angehen und konsequent und zeitnah Maßnahmen gegen den Klimawandel umsetzen, sonst werden die Wälder, wie wir sie kannten, bald der Vergangenheit angehören.“