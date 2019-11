Advent : Gemeinsam Kränze binden

Daun (red) Der Obst- und Gartenbauverein Daun lädt zum gemeinsamen Binden von Kränzen am Montag, 25. November, um 19 Uhr ins Gemeindehaus am Backhaus nach Boverath ein. In gemütlicher Runde werden Kränze für alle Anlässe in bei Tee, Glühwein und Plätzchen gebunden. Arbeitsmaterial- wie Schere, Bindedraht, Deko- und eine Arbeitsunterlage sind mitzubringe.

Bindegrün kann auch vor Ort erworben werden.