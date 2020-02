Tourismus : Gemeinsam mit weniger Kosten

Info

Auf die Touristik GmbH wartet jede Menge Arbeit. Bereits in der Entwicklung befindet sich ein Virtual-Reality-Projekt, das zunächst an insgesamt zehn touristisch interessanten Standorten des Gerolsteiner Landes zum Einsatz kommt. Mithilfe von 3-D-Brillen, die Besucher in den Übernachtungsbetrieben der Region zur Verfügung gestellt bekommen, können sie beispielsweise in die Vergangenheit des Wasserfalls Dreimühlen blicken und ihm bei seinem Wachstum zuschauen, längst erloschene Lavaströme beobachten und vieles mehr.

In Arbeit ist auch ein Wanderführer im Taschenformat, in dem alle Rundwanderwege im Gerolsteiner Land verzeichnet und in allen Einzelheiten beschrieben sind.

Der nächste landesweite Ehrenamtstag findet am 6. September in Gerolstein statt. Begleitet wird der Tag der Ehrenamtler von zwei Sendern. Auf mehreren großen Bühnen in der Stadt wird Live-Musik, Tanz und Folklore geboten.

Der Startschuss zum Gerolsteiner Eifelsteiglauf fällt am 20. September 2020.

Weitere bisher in Zusammenarbeit mit der TW Gerolsteiner Land veranstaltete Feste in Gerolstein sind die Sankt Anna-Kirmes (24. bis 27. Juli) und das Jazzfestival „Dixie City Gerolstein“ vom 3. bis 5. Juli.