Gesellschaft : Gemeinsam unterwegs

Gerolstein Gemeinsam spazieren gehen können Interessierte in Gerolstein immer am ersten Donnerstag des Monats um 10.15 Uhr. Die nächsten Termine sind: 4. Juli, 1. August, 5. September und 3. Oktober. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus in der Raderstraße 9 in Gerolstein.

