Kochen : Gemüse und Gewürze clever kombinieren

Boxberg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Vulkaneifelkreis am Mittwoch, 6. November, um 18.30 Uhr ein Seminar zum Thema „Gemüse und Gewürze clever kombinieren“ im Gemeindehaus in Boxberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dieser Veranstaltung machen die Teilnehmer einen Ausflug in die Welt der Gewürze und Aromen. Dabei geht es um ungewöhnliche Zubereitungsmethoden, wie Rösten verschiedener Gewürze und Herstellen von Gewürzmischungen für jeden Tag.

Eine Kostenumlage wird für die verarbeiteten Lebensmittel erhoben.