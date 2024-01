Es tut sich was im Gewerbegebiet Mehren Wird es dieses Jahr wieder Tomaten aus der Eifel geben?

Mehren · Der Hofladen „Gemüseland Vulkaneifel“ des industriellen Tomatenbetriebs in Mehren blieb voriges Jahr geschlossen. Der Grund: Das Blockheizkraftwerk, das die nötige Wärme für den Anbau der Tomaten in den Gewächshäusern lieferte, lag still. Die Treibhäuser blieben leer. Wie geht es in diesem Jahr weiter? Der TV fragte beim niederländischen Betreiber nach.

22.01.2024 , 06:46 Uhr

Gähnende Leere herrscht seit vorigem Jahr in den Gewächshäusern des „Gemüseland Vulkaneifel" im Gewerbegebiet Mehren. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm

Noch sind die Gewächshäuser der industriellen Gemüsefarm in Mehren leer. Das dürfte sich im Frühjahr ändern. Dann nämlich plant der niederländische Betreiber Donné Jacobs, mit dem Pflanzen von Tomaten, Erdbeeren und Spargel zu beginnen.