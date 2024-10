Zufriedenes Personal und Baupläne Junge Generation bestimmt nun mit in „Michels Wohlfühlhotel“ in Schalkenmehren

Zukunftsträchtige Entscheidung im Hotel Michels in Schalkenmehren, seit Jahren eines der beliebtesten Hotels in ganz Rheinland-Pfalz: Die beiden Töchter Luisa (28) und Julia (33) sind nach ihren Lehr- und Studienjahren im Hotelfach in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt und in diesem Sommer zu Hotelchef Hubert Drayer in die Geschäftsführung aufgerückt. Damit hat die „Wohlfühloase“ nun eine Dreierspitze, die um die drei Partner und Partnerinnen ergänzt wird. Der Generationswechsel ist eingeleitet.