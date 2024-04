Mit Trödelmarkt und Autoschau Genießen, Bummeln, shoppen: So war der erste verkaufsoffene Sonntag in Daun

Daun · Der Gewerbe- und Verkehrsverein freute sich über viele Gäste am ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Angebote von Sachertorte bis hin zu neuen Modekollektionen kamen bei den Besuchern sehr gut an.

14.04.2024 , 17:09 Uhr

Die Stadt war voll von interessierten Besuchern, die durch das Zentrum bummelten Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm