Soziales : Wohnen im Ort bis ins hohe Alter

Beide Häuser des Florinshofes in Gillenfeld werden zurzeit verputzt. Anschließend geht es an die Außenanlagen. Foto: Lydia Vasiliou

Gillenfeld Das Projekt der Genossenschaft am Pulvermaar gelingt. Ab August werden alle Arbeiten in und um die Gebäude herum abgeschlossen sein.

Etwa sieben Jahre ist es her, als die Idee entstand – im Sinne des „Miteinanders“ und für den Aufbau einer sorgenden Gemeinschaft eine Genossenschaft zu gründen. In die Tat umgesetzt wurde dies Ende des Jahres 2014 mit 39 Menschen, die sich unter dem Namen Genossenschaft am Pulvermaar zusammenschlossen. Das Motto „Gemeinsam statt einsam“ spielte dabei die tragende Rolle und wurde mit dem Bau des „Florinshofs“ in der Holzmaarstraße verwirklicht (der TV berichtete).