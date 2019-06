Natur : Geoparkführer geben Auskunft

Vulkaneifel Ausgebildete Natur- und Geoparkführer stehen ab Sonntag, 7. Juli, an ausgesuchten Hot Spots des Naturpark und Unesco Global Geopark Vulkaneifel mit einem Infostand bereit und beantworten die Fragen der Besucher, sei es zu Natur und Geologie, zur geplanten Wanderung oder interessanten Ausflugszielen in der Region.

Mit dem Auftakt startet die Präsenz am 7. Juli gleich an zwei unterschiedlichen Standorten: Auf dem „Maarsattel“ sowie am Meerfelder Maar in Meerfeld.