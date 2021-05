Tourismus : Geoparks in Vulkaneifel und Südkorea vertiefen Zusammenarbeit

Info

Die Abkürzung Unesco steht für „United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization“, übersetzt „Organisation der Vereinten Nationen (UN) für Bildung, Wissenschaft und Kultur“. Die Auszeichnung von Geoparks gehört zu den drei Prädikaten, die die Unesco verleiht: Welterbestätten (seit 1972), Biosphärenreservate (seit 1976), Geoparks (seit 2015).

Aktuell gibt es 169 Unesco-Geoparks in 44 Ländern. Der Natur- und Geopark Vulkaneifel gehört zu den sieben Geoparks in Deutschland und umfasst das Gebiet von Ormont an der belgischen Grenze und Bad Bertrich nahe der Mosel in den Landkreisen Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich (Gebiet der früheren Verbandsgemeinde (VG) Manderscheid) und Cochem-Zell (VG Ulmen).