Blaulicht : Unbekannter stiehlt Geräte aus Kinderklinik

Bad Bertrich Drei WLAN-Sig­nalverstärker (Repeater) wurden am Sonntag, 24. Mai, vermutlich gegen 2 Uhr in der Kinderklinik Am Sonnenberg in Bad Bertrich gestohlen. Ein Patient aus der gegenüberliegenden Elfenmaar Klinik konnte zur mutmaßlichen Tatzeit Lichtschein, vermutlich von Taschenlampen, in der Kinderklinik beobachten.



