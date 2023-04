Produktionsstopp Mitarbeiter bei Gerolsteiner streiken – Was sie fordern

Jerome Frantz, verantwortlicher Gewerkschaftssekretär der NGG-Region Trier kritisiert, dass es auch beim zweiten Verhandlungstermin am 28. Februar nur ein unzureichendes Angebot seitens der Arbeitgeber gab. „Trotz einer Inflation von im Februar 8,7 Prozent boten die Arbeitgeber gerade mal vier Prozent (mindestens 150 Euro) und eine Einmalzahlung in nicht bezifferter Höhe“, so Frantz. „Dieses sogenannte Angebot der Arbeitgeber würde einer Reallohnsenkung gleichkommen und ist daher absolut inakzeptabel.“