Hoffnung für Mieter Belgische Anleger wollen in Problem-Siedlung in Gerolstein investieren – doch Lage ist noch unklar

Der Ärger der Anleger ist nachvollziehbar, wenn man sich die Bilder anschaut, mit denen einschlägige Immobilien-Portale im Internet den Erwerb von Eigentum in der Wohnsiedlung Am Rasbach anpreisen. Die Fotos zeigen makellos weiße Fassaden, frisch lackierte Fenster und Türen und gründlich instand gehaltene Vorgärten. Auch das Video eines Drohnenüberflugs wird eingeblendet, allerdings bleibt das Fluggerät in gebührendem Abstand zu den Gebäuden: Irgendwelche Schäden sind nicht zu erkennen. Dazu gesellen sich in der Beschreibung beispielsweise des Immobilienanbieters „real invest plus“ die passenden Attribute: „zentrale Lage im Luftkurort Gerolstein, stabile und wohlhabende Region in der Eifel, idealer Ausgangspunkt für junge Familien“ – und darüber hinaus sei Gerolstein für den Weinanbau namhafter, ortsansässiger Winzer bekannt, heißt es auf der Website.