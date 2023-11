Konzert am Donnerstag „Zeitreise“ mit den 60er-Jahre-Songs von Creedence Clearwater Revival in Gerolstein

Es war die Ära von Ken Keseys Acid Tests in San Francisco und einer Gegenkultur, die zu neuer Musik rockte. Ein kultureller Umbruch, der vor allem durch die in Europa weniger bekannte, doch in den USA kulturell extrem einflussreiche Band The Grateful Dead geprägt wurde. CCR waren eher im Mainstream angesiedelt mit vier genialen Alben, die auch heute nichts von ihrem ­Groove verloren haben. Die Qualität der Songs machte sie zu Klassikern und zu Ikonen der Popkultur weltweit wurden.