Unermüdlich auch im Ruhestand Einst Chefarzt, dann vielfältig engagiert – Nun zieht sich Dr. Hans Esten allmählich zurück

Mit der Deutschen Mark sei auch er gegangen: So erinnert Dr. Hans Esten mit seinem feinen Humor den 31. Dezember 2001 als seinen letzten Arbeitstag am Gerolsteiner Krankenhaus. Da lagen 23 Chefarzt-Jahre hinter ihm. Am 1. Januar 1978 hatte er die Stelle angetreten, war dazu mit Ehefrau und fünf Kindern (heute gehören zehn Enkel und drei Urenkel zur Familie) von Limburg/Lahn nach Gerolstein umgesiedelt – zurück in die Eifel, in die Nähe seines Geburtsorts Kelberg. Das Abitur hatte er in Ahrweiler gemacht, das Medizinstudium in Bonn und Freiburg absolviert.