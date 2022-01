Gedenken : Jeder Mensch hat einen Namen - Gerolstein erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Die Mitwirkenden an der Holocaust-Gedenkveranstaltung in Gerolstein: (von links) Pfarrer Ralf Pius Krämer, Stadtbürgermeister Uwe Schneider, Christa Karoli vom Forum Eine Welt, Schülerinnen des SMG, Mahnwache. Foto: Brigitte Bettscheider

Gerolstein Im Rahmen der Gedenkarbeit des Vereins „Forum Eine Welt“ ist am alten Rathaus in Gerolstein an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. Gymnasiastinnen wirkten mit, und Stadtbürgermeister Uwe Schneider appellierte, bei Unrecht nicht zu schweigen.

Die Gedenktafel trägt an diesem tristen Nachmittag eine Girlande. Zwei Männer halten ein Banner mit der Mahnung „Erinnern! Wachsam bleiben! Aufstehen!“ hoch. Drei Dutzend Menschen haben sich versammelt. Christa Karoli vom Forum Eine Welt geht in ihrer Ansprache der Frage nach, warum immer noch der Opfer des Holocaust gedacht werden muss. „Weil viele die Fakten nicht kennen. Weil Hass, Hetze und Antisemitismus zunehmen und in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Weil die NS-Zeit relativiert und verharmlost, wenn nicht gar verleugnet wird“, gibt sie zur Antwort. Diese Gedanken greift auch Stadtbürgermeister Uwe Schneider auf. Die NS-Zeit und der Massenmord seien für viele graue Geschichte, erklärt er. Es gebe öffentlich unsägliche und unerträgliche verbale Entgleisungen bis hin zur Frage, ob das denn überhaupt alles so stimme. „Aber wir hier in Gerolstein werden immer wieder an diese Zeit und an die Opfer erinnern“, versprach er. Und: „Wir lassen die Welt und das Neue in unsere Stadt hinein und werden Unrecht nicht schweigend hinnehmen“, sagte Schneider.