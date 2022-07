Freizeit : Gerolsteiner Kirmes: Märkte, Musik, Rummel – aber kein Entenrennen

Gerolstein Ende der Corona-Zwangspause für ein traditionsreiches Volksfest: Die St.-Anna-Kirmes in Gerolstein steht an. Sie dauert von Freitag bis Montag.

Das hätte sich Uwe Schneider nicht träumen lassen, dass er in mittlerweile gut drei Jahren als Gerolsteiner Stadtbürgermeister nur einmal die St.-Anna-Kirmes eröffnen würde. Im Juli 2019, erst kurz im Amt, vollzog er den obligatorischen Fassanstich. Wozu er 2020 und 2021 keine Gelegenheit mehr bekam – die große Kirmes fiel aus. „Wer hätte damals gedacht, dass es weitere drei Jahre dauern würde, bis ich wieder diese tolle Aufgabe übernehmen darf“, schreibt Uwe Schneider auf Facebook. Ob er’s noch kann? Wer es überprüfen will, kann das am kommenden Freitag, 29. Juli, tun. Um 19 Uhr ist Kirmeseröffnung – auch wieder mit den Stadtsoldaten. „Ich freue mich jedenfalls richtig drauf, dass nach Corona und der Flut im vergangenen Jahr wieder gefeiert werden kann“, sagt der Stadtbürgermeister. Auf den Festplätzen an der Kyll wird von Freitag, 29. Juli, bis Montag, 1. August, Kirmes gefeiert. Die Besucher erwartet ein breites Angebot: Fahrgeschäfte wie Break Dance, Autoscooter und Kinderkarussell, Getränke- und Essbuden und einiges mehr. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Von Mittwoch, 27. Juli, 15 Uhr, bis Dienstag, 2. August, 18 Uhr, gelten folgende Verkehrsregelungen: Sperrung der beiden Kyllparkplätze an der Hochbrücke und am Landesbetrieb Mobilität, Sperrung der Postbrücke zwischen Brunnenstraße und Bahnhof, die Einbahnstraßenregelung in der Bahnhofstraße (von der Buchhandlung Raabe bis zum Bahnhof) wird aufgehoben. Bahnhof und Touristinformation sind dann über die Bahnhofstraße mit dem Auto erreichbar. Für das Feuerwerk zum Kirmesabschluss werden die B 410/Brunnenstraße und die Hochbrücke am Montag, 1. August, von 21.45 bis gegen 23 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Einen weiteren Schwerpunkt der Kirmes 2022 bilden die Märkte auf dem Brunnenplatz mit dem Familienflohmarkt am Samstag, dem Trödelmarkt am Sonntag und dem großen Kirmes-Allesmarkt am Montag. Für die Märkte am Sonntag und Montag sind noch Ausstellerplätze frei. Anmeldungen und Infos für den Trödelmarkt am Sonntag sind bei Annegret Remagen (E-Mail

annes.marktplatz@gmail.com, Telefon 06593/9665), und für den Allesmarkt am Montag bei Anita Niesen und Wolfgang Bonefas (Telefon 0176/78507407, E-Mail

wolfgangbonefas@t-online.de) möglich.