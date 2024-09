Kulturen miteinander verbinden Ein Plausch bei Baklava: So war das Fest der Nationen (Fotos)

Von außen betrachtet machte die Stadthalle Rondell in Gerolstein am Sonntag einen eher unscheinbaren Eindruck. Doch wer die Türen öffnete, dem bot sich eine Welt voller Vielfalt und unterschiedlicher Kulturen. Schnell stiegen Düfte exotischer Speisen in die Nase, und die Schlemmerreise von Burkina Faso über Syrien bis nach Madagaskar konnte beginnen.