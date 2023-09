Keine Gaslieferungen Wohnungen in Gerolsteiner Siedlungen werden wieder kalt bleiben – Rettungsplan kaum umsetzbar

Die leidgeplagten Mieter in den Wohnsiedlungen Am Rasbach und Vor der Hardt in Gerolstein droht das gleiche Schicksal zu ereilen wie vor einem Jahr. Damals mussten hunderte Bewohner der Siedlung mit 18 Gebäuden und 161 Wohnungen plötzlich frieren, weil ihnen der Gashahn abgedreht wurde. Grund war, dass der Vermieter, die Eigentümergesellschaft Saad-Immo mit Sitz in Engelskirchen im Bergischen Land, seine Gasrechnungen nicht bezahlt hatte. Vorauszahlungen der Mieter hatte er allerdings kassiert. Und nun, nachdem sich Stadt, Verbandsgemeinde, Energieversorger und eine Hilfsorganisation über Wochen und Monate ins Zeug gelegt hatten, um den Bewohnern ein Weihnachtfest in der Kälte zu ersparen und für eine stabile Versorgung gesorgt hatten und zudem die Frühlings- und Sommermonate für eine trügerische Ruhe sorgte, droht nun erneut das gleiche Szenario. Für wie viele noch verbliebene Mieter ist allerdings unklar, da einige inzwischen ausgezogen sind. Es dürften aber nach wie vor deutlich mehr als 300 Menschen betroffen sein.