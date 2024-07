Travestie-Show und Miss-Wahlen Golden-Gate-Disco in Gerolstein – Stammgäste erinnern sich

Liane und Willi Breil waren lange Jahre mit dem Lokal verwurzelt. Sie erinnern sich an schöne und lustige Zeiten. Beide unterstützten die damaligen Inhaber Hajo und Margit Römer an den Wochenenden im Service. „Die Events waren für die Eifel legendär. Stars wie Niki und Jürgen Drews hatten zu ihren Glanzzeiten dort ihre Auftritte. Travestie-Show in Gerolstein war die Sensation“, sagt Willi Breil und lacht. „Man befand sich immer in guter Gesellschaft.“ Der Eintritt und die Getränke wurden auf Karten abgeknipst und am Ende des Besuchs zentral abgerechnet, dies habe das Kellnern erleichtert.