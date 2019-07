Intergration : Gerolstein is(s)t zusammen

Gerolstein Statt dem Fest der Nationen gibt es ein großes interkulturelles Stadtpicknick.

(red) Da in diesem Jahr kein Fest der Nationen stattfindet, plant das Forum eine Welt als Alternative ein interkulturelles Stadtpicknick mit dem Motto „Bunt, lecker, international: Gerolstein is(s)t zusammen“. Am Sonntag, 18. August, veranstaltet das Forum auf dem Brunnenplatz in Gerolstein dieses Ereignis, um den in der Region lebenden Menschen verschiedener Kulturen eine Möglichkeit des Austausches zu bieten.