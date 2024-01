Emotionale Sitzung Tränen in Michelbach: Stadtrat spricht sich gegen dort geplante Flüchtlingsunterkunft aus

So viel öffentliches Interesse an einer Stadtratsitzung hat man in Gerolstein wohl noch nicht erlebt. Grund dafür ist der aktuell eingebrachte Tagesordnungspunkt Nummer drei: Im Ortsteil Michelbach mit seinen 89 Einwohnern soll dem Willen der Kreisverwaltung nach ein Asylbewerberheim entstehen, in dem bis zu 60 Menschen untergebracht werden könnten. Die Einrichtung soll bereits im Februar eröffnet werden.