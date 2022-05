Sucheinsatz : Junge während Urlaub in Gerolstein vermisst - 40 Einsatzkräfte suchen nach 10-Jährigem

ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerolstein Eine erst kurz zuvor in der Jugendherberge Gerolstein eingecheckte Familie aus Hessen hat am Freitagabend eine Vermisstensuche ausgelöst. 40 Einsatzkräfte suchten mehrere Stunden nach einem 10-jährigen Kind. Was passiert ist.