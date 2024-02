Kreisverwaltung sieht sich im Recht Flüchtlingsunterkunft Michelbach: Warum Gerolstein keine juristischen Schritte einleitet

Nach einer ausführlichen rechtlichen Beratung zu den Themen Vorkaufsrecht, Baugenehmigung, Nutzungsänderung und Veränderungssperre im Rahmen einer Sitzung des Bauausschusses sieht die Stadt Gerolstein keine Chance, gegen die Unterbringung von Asylbewerbern im ehemaligen Hotel Huschens in Michelbach vorzugehen. „Wir werden derzeit keine juristischen Schritte einleiten“, sagt Bürgermeister Uwe Schneider. „Abschließend wird der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung am 20. März entscheiden.